Een leven na discotheek Manhattan: ‘Alsof ik afscheid moest nemen van mijn kind’

Patricia Knijnenburg zet een volgende stap in haar horecaleven. Zolang de verbouwing van het oude postkantoor in Oosterbeek tot appartementencomplex nog niet is begonnen, mag zij er aan de slag met Madame. Als alles volgens plan verloopt, krijgt haar zaak ook een plekje in de nieuwbouw die hier verrijst.



Uw naam wordt in één adem genoemd met de vroegere nachtdiscotheek Manhattan in Arnhem. Nu gaat u koffie en taart serveren in Madame in Oosterbeek. Dat is wel even iets anders.

,,En daar heb ik ontzettend veel zin in. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik hoop nu dat mijn concept ‘Eat, drink, be happy’ aanslaat in mijn geboortedorp. Bij Madame kunnen gasten taart eten, maar ook lunchen, wijn drinken, snacken en borrelen. Ik ga geen maaltijden serveren.”



U moest even bijkomen van de sluiting van Manhattan?

,,De laatste avond was de moeilijkste in mijn leven. Manhattan was mijn grote liefde. Alsof ik afscheid moest nemen van mijn kind. Ik zag geen toekomst meer nadat de gemeente had besloten dat in het pand geen nachthoreca mocht terugkeren. Manhattan was daardoor onverkoopbaar geworden. Ik was compleet uit het veld geslagen en heb toen mijn eigen faillissement aangevraagd.”