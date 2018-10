Een mooier Roermondsplein in Arnhem? Dat is het goedkoopst zonder Blauwe Golven

Zó ziet mijn uitvaart eruit: inwoners uit de regio vertellen over hun einde

12:42 Constantijn Koen en dochter Zoë. Hij is uitvaartondernemer, zij student en ze wonen in Bemmel. Begraven of cremeren? Hij: ,,Gevoelsmatig zeg ik: cremeren.’’ Zij: ,,Dat is aan de achterblijvers.’’ Het leven vieren of diepe rouw? Hij: ,,Vieren, met na afloop een toast op het leven.’’ Zij: ,,Vieren, genieten van de herinneringen.’’ Wat trek je aan? Hij: ,,Een pak met stropdas.” Zij: ,,Waar ik me goed in voel, spijkerbroek met T-shirt.’’ Muziek? Hij: ,,Iets van Einaudi, of Bach. En het Donatuskoor uit Bemmel.’’ Zij: ,,Techno. Shelter van Porter Robinson is mooi.” Waar blijf je na je dood? Hij: ,,Als je nog iets te leren hebt, word je opnieuw geboren, maar uiteindelijk krijgt je ziel rust.’’ Zij: ,,Als je overlijdt, is het klaar.’’