Een moord legde het dubbelleven van de oud-majoor bloot

Zoals de meeste militairen was Hans Blüml een man van de klok. Had je een afspraak met hem, dan kon je ervan uitgaan dat hij stipt op tijd was. Daarom stonden twee andere leden van vrijmetselaarsloge de Oude Landmerken ervan te kijken dat de gepensioneerde majoor in de avond van 29 maart 1999 niet opendeed. Zij hadden aangebeld bij zijn statige herenhuis aan de Van Goyenstraat in Arnhem, waar hij alleen woonde sinds de dood van zijn moeder in 1997.



Twee gealarmeerde agenten sloegen die avond omstreeks 21.00 uur een ruit in aan de achterzijde van de woning en klommen naar binnen. In de hal vonden ze de 65-jarige Blüml, badend in het bloed. Hij was flink toegetakeld en om het leven gekomen door klappen met een stomp voorwerp, zoals dat in politiejargon wel wordt genoemd. Van een dader ontbrak echter ieder spoor.



Twintig jaar later is er nog steeds niemand veroordeeld voor de gruwelijke moord. Daarmee is de zaak Hans Blüml een van de 220 cold cases die in de politieregio Oost-Nederland wachten op een doorbraak. Waarom was het zo lastig deze zaak op te lossen? En hoe groot is de kans dat het coldcaseteam de klus alsnog weet te klaren?