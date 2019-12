Eén op de acht Arnhemse kinderen loopt het risico op te groeien in armoede

INTERACTIEVE KAARTARNHEM - Eén op de acht kinderen in Arnhem groeit op in een gezin dat onder de lage-inkomensgrens leeft. Dat is veel meer dan het Nederlands gemiddelde van één op de twaalf. Deze kinderen lopen daarmee een groot risico hun jeugd in armoede door te brengen, zeker als het inkomen langdurig onder die grens ligt.

Arnhem staat daarmee hoog op de lijst van Nederlandse gemeenten, die wordt aangevoerd door Rotterdam. In die stad leeft één op de zes kinderen in een gezin dat vanwege het lage inkomen makkelijk financieel in de knel kan komen. In Amsterdam zijn dat er net iets minder.

Ook in Den Haag, Heerlen, Enschede, Pekela, Appingedam en Delfzijl ligt het percentage hoog, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Stem in het armoedebeleid

Dat veel Arnhemmers kampen met armoede is bekend. In november besloot het gemeentebestuur jongeren en kinderen een stem te geven in het armoedebeleid. Tot nu toe ontbrak hun geluid in de aanpak van armoede, schulden en werkloosheid, zegt wethouder Ronald Paping van Financiën. Hij gaat kijken hoe kan worden geregeld dat dit geluid wél doorkomt. Volgens de gemeente heeft één op de vijf huishoudens te maken met armoede.

In Nijmegen gaat het om één van de tien kinderen. De Waalstad wijkt met een percentage van 10 niet veel af van veel van de middelgrote steden. In de meeste gemeenten in Nederland zonder stad leeft 3 tot 6 procent van de kinderen in een gezin dat minder verdient dan de lage-inkomensgrens.

De helft van die gezinnen kan niet jaarlijks op vakantie

Wat die grens is hangt af van de gezinssituatie. In 2018 lag de grens voor een alleenstaande op netto 1.060 euro per maand. Voor een paar was dat 1.460 euro, en met twee minderjarige kinderen 2.000 euro. Volgens het CBS kan de helft van deze gezinnen met minderjarige kinderen niet jaarlijks op vakantie. Ook blijft er vaak geen geld over voor nieuwe kleren, een computer of tablet.

Uit eerder onderzoek blijkt dat veel mensen in armoede niet weten dat ze hulp kunnen krijgen, of ze weten niet waar. Ook is er vaak schaamte waardoor er geen hulp wordt gezocht.