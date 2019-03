Eén op drie heeft lak aan limiet op 80-kilometerweg

Koploper is de verbrede N320 tussen Culemborg en de A2-aansluiting: maar liefst 43 procent van de automobilisten trapt daar het gaspedaal te diep in. Op de Pleyroute (N325) rond Arnhem en de Van Heemstraweg (N322) tussen Zaltbommel en Zuilichem rijdt 36 procent van het verkeer harder dan de toegestane 80 per uur. Het zijn de verkeersstatistieken die de provincie jaarlijks bijhoudt; en vrijdag werden de eerste cijfers van 2018 bekend gemaakt.

Twee op drie

Het percentage overtreders kan echter nóg hoger: op enkele provinciale wegen waar 60 per uur mag worden gereden, blijkt meer dan de helft te hard te gaan. Zo staat bij twee op de drie op de routes Zieuwent-Ruurlo en Laag Keppel-Wehl meer dan 60 op de teller.



Een route waar 100 als maximum geldt en die er uitspringt is de prins Willem Alexanderbrug tussen Beneden-Leeuwen en Echteld. Bijna vier op tien heeft lak aan die 100. En wederom meer dan de helft van de bestuurders in de nieuwe Tunneltraverse in Dieren negeert - al dan niet bewust - de limiet van 50 per uur.

Onmogelijk of onwenselijk

Ingrijpen in een poging het percentage hardrijders terug te dringen, is niet altijd mogelijk of wenselijk. Zo wordt de Alexanderbrug met rust gelaten: er zijn nauwelijks direct aanwonenden en er gebeuren zelden ongelukken. ‘Bovendien blijkt in de praktijk dat als je de limiet van 80 naar 60 terugbrengt, de werkelijk gereden snelheid slechts met 10 kilometer per uur daalt’, laat de provincie weten.

Aandeel vrachtverkeer