Een prik in je schouder van Jan soldaat; militairen helpen nu mee met vaccineren

Voor het eerst helpen op deze maandag militairen de GGD Gelderland-Midden met het vaccineren tegen corona. Niet alleen met het prikken, maar ook met het begeleiden van de bezoekers. In Arnhem en Barneveld draaien tot 4 juli zestien militairen mee in het zevendaagse werkrooster. ,,In juni verwachten we een piek in het aantal vaccinaties. Daarom hebben we hulp gevraagd aan defensie", zegt directeur Henk Bril van de GGD Gelderland-Midden. Of ook andere GGD's zich tot het leger zullen wenden, is nog niet duidelijk.