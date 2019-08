Een rijtjeshuis voor 1,5 miljoen in Amsterdam? Deze huizen krijg je daarvoor in de regio

ARNHEM/NIJMEGEN - Amper twee weken duurde het, voordat er in Amsterdam een rijtjeshuis dat te koop stond voor bijna 1,5 miljoen werd verkocht . De advertentie van het doodgewone rijtjeshuis maakte veel reacties los en is zelfs symbool geworden voor de gekte op de huizenmarkt in vooral Amsterdam. Wat staat er in de regio van De Gelderlander te koop voor een dergelijke prijs?

Luxueuze woonboerderij in Oeffelt: 1.695.000 euro

Jacuzzi's, een dompelbad, sauna en een verwarmd zwembad: luxepaarden zal het aan weinig ontbreken in deze grote, vrijstaande woonboerderij in Oeffelt van 761 vierkante meter. Zelfs dierenverblijven, een fruitboomgaard en een speelweide ontbreken niet. Gasten die logeren? Geen punt. In de guesthouse, met onder meer een suite, guesthouse en drie lodges, kunnen 21 gasten overnachten. Het terrein is met 12.875 vierkante meter enorm. Al meer dan een halfjaar staat de woonboerderij te koop.

Volledig scherm Het luxueuze stulpje in Oeffelt © Funda

Droom van een huis in Nijmegen: 1.595.000 euro

Een vrijstaand, indrukwekkend droomhuis in de bekende Nijmeegse villawijk De Kwakkenberg. Villa Berglust uit 1910 telt liefst 600 vierkante meter aan woonoppervlak. Via een poort rijd je het terrein op waar het imposante huis staat. Wie rust en privacy zoekt, zit hier goed. Op het overdekte terras en in de prachtige, groene parkachtige tuin is het in alle rust genieten. Al meer dan een halfjaar staat de villa te koop. Voor bijna 1,6 miljoen euro is die van jou.

Volledig scherm De villa in Nijmegen. © Funda

Riante boerderij in Horssen: 1.450.000 euro

Een stijlvolle en riante boerderij, schrijft Funda, over dit huis in het buitengebied van Horssen dat exact dezelfde vraagprijs heeft als het Amsterdamse rijtjeshuis. Vooral de natuurliefhebber die wel van rust houdt zit hier goed. De advertentie spreekt zelfs van een van de mooiste plekjes van Maas en Waal. Aan ruimte geen gebrek in dit pand uit 1894: de 2.400 kubieke meter grote boerderij staat op een perceel van maar liefst 27.550 vierkante meter.

Volledig scherm De boerderij in Horssen. © Funda

Elegante dame in Arnhem: 1.195.000 euro

De Vildtgaard’ aan de Koningsweg 23 nabij Arnhem staat sinds twee maanden te koop en is ‘een grande dame’, luidt het verkooppraatje. ‘Elegant, zelfbewust en uiterst charmant. Zowel een warm functioneel familie huis als een stijlvol ‘buiten’. Een Falcony Mercury inductie fornuis met drie ovens, de zwemvijver met zonneterras en een gastenverblijf op het terrein zijn slechts een van de highlights. Voor het zachte prijsje van 1.195.000 euro is ‘De Vildtgaard’, gelegen op een perceel van bijna zevenduizend vierkante meter, van jou.

Volledig scherm De elegante dame nabij Arnhem © Funda

Majestueus en monumentaal pandje in Velp: 1.320.000 euro

Dit vrijstaande pand aan de Zutphensestraatweg 7 in Velp is niet minder dan majestueus. De villa ligt aan de rand van het dorp, maar je hoeft je eigen terrein niet af om van het groen te genieten. Het perceel is 3.060 vierkante meter groot. Het monumentale huis is gebouwd in 1914, maar verkeert in uitstekende staat. Het heeft in 2016 nog een nieuw likje verf aan de buitenkant gekregen. De vraagprijs ligt op 1.320.000, maar haast lijkt niet geboden. Het pand staat al meer dan zes maanden te koop. Denk er dus even goed over na.

Volledig scherm Een majestueuze villa in Velp © Funda

Megahuis en megaweide in Elst: 1.149.000 euro

Een buitenmens? Dan is deze villa aan de Rijksweg-Noord 102 in Elst (Gelderland) wat voor jou. Naast de royale woning en diverse schuren krijg je er een gigantische weide van 22.500 m² bij. De weide heeft de bestemming ‘natuur’ en is dus ideaal om je paarden op te laten grazen. Het huis zelf is al behoorlijk oud (1853), maar is in 1954 herbouwd en is volgens de makelaar comfortabel en onderhoudsvriendelijk. Je kunt je lol op in de drie schuren op het terrein. Daar tref je een bar aan, inclusief toiletgroepen. Kortom: wil je een uniek gevoel van vrijheid en privacy? Dan moet je rekening houden met een prijzenkaartje van 1.149.000 euro.

Volledig scherm De villa in Elst. © Funda

Exclusieve villa in Doetinchem: 1.295.000 euro

Prachtig en zeer exclusief, schrijft de Funda-advertentie over deze Doetinchemse villa aan de Kruisbergseweg. Dichtbij de stad én vlakbij het bosrijke wandelgebied. De magnifieke villa is gunstig gelegen en heeft 400 vierkante meter woonoppervlak. De tuin heeft een stijlvolle vijver en een overdekt terras aan de achterkant, zo meldt de advertentie. Sinds vijf weken wordt de villa aangeboden, voor bijna 1,3 miljoen euro.

Volledig scherm De villa in Doetinchem © Funda

Zuid-Europese villa in Arnhem: 1.500.000 euro

Waan je in Zuid-Europa, gewoon in het noorden van Arnhem. Dat kan bij deze woning aan de Karmelitessenlaan 17, waar bijna alle binnenwanden zijn afgewerkt met Venetiaans stucwerk. Je krijgt voor 1.500.000 euro een eigen sauna, wijnkamer, vijf slaapkamers, een zoutwater zwembad met jet stream en een fraai onderhouden tuin. Koopje toch? Het pand uit 1989 is nog duurzaam ook: op het dak liggen 36 zonnepanelen en 4 warmwaterpanelen. Als je wat minder om het milieu geeft, kom je hier trouwens ook aan je trekken. Er is namelijk een inpandige garage met plaats voor maar liefst vier auto’s.