Een terugblik op de ‘Arnhemsche Courant’, die er kwam dankzij keizer Napoleon

Fraude met cameravest bij theorie-exa­men rijles mislukt: kandidaat gezakt en aangehou­den

ARNHEM - Iedereen kent de stress wel voor het theorie-examen voor de rijles. Als de deur achter je sluit, sta je er alleen voor en moet je laten zien wat je aan kennis in huis hebt. Zo niet bij de 45-jarige kandidaat uit Zutphen die woensdagmiddag in Arnhem op heterdaad werd betrapt. De deelnemer wilde via een cameravest een kennis als directe hulplijn gebruiken.

29 december