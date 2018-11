Een van deze vier familiebedrijven mag zich de beste van Gelderland noemen

Historie: Harry Niemeijer begon in 1957 met de productie van nasiballen. Hij was melkbezorger en kwam regelmatig op wat toen vliegbasis Twente was. Hij ontdekte dat er onder de militairen vraag was naar snacks. Niemeijer besloot nasiballen voor de basis te maken. De vraag was enorm en al snel was de keuken thuis te klein. In de jaren die volgde, werden de productielocaties groter en breidde het assortiment uit. Toen Harry sr. in 2000 overleed, namen zonen Robert en Harry het over. Laatstgenoemde stuitte bij een bezoek aan een snackbar op een zelfgemaakt sausje: Joppiesaus. Hij kocht het recept en bracht het commercieel uit. Het betekende een gouden greep voor Elite: Joppiesaus is ongekend populair.



Familieleden actief in het bedrijf: Robert en Harry vormen de directie. De vrouw en zoon van Robert werken bij Elite, net als de zoon van Harry, na schooltijd. ,,Het zou een droom zijn als een van de kinderen het bedrijf wil overnemen”, zegt Harry. ,,Maar alleen als hij denkt ertoe in staat te zijn.”



Waarom moeten jullie winnen? ,,Dat is niet aan mij, maar aan de jury. Misschien is het valse bescheidenheid, maar ik weet heel goed wat onze kwaliteiten zijn.’’