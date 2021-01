Eén verdachte bunkerfeest Arnhem blijft nog vast zitten

Geweld tegen politie

Het viertal was in de nacht van Oud op Nieuw aangehouden omdat het geweld tegen de politie zou hebben gebruikt. Die was naar het feest in het buitengebied van Arnhem-Noord uitgerukt om daar een einde aan te maken.



Verschillende feestgangers beweren dat de politie buitensporig geweld gebruikte bij de ontruiming en dat dit reacties van het publiek uitlokte. De politie bestrijdt die lezing. Er loopt nog een onderzoek naar de organisatie van het illegale feest. Dat was in strijd met de heersende coronaregels. Om los te kunnen gaan op teknomuziek in de bunker braken de feestgangers in op de locatie.