Eén zak in afvalcontainer laten dalen, vier zakken betalen

,,Het ging om container 818 aan de Stedumhof, bij mij in de buurt. Volgens de afrekening zou ik binnen één minuut vier keer een afvalzak in de container hebben gegooid. En het was er echt maar één. Het lijkt me trouwens ook onmogelijk, om zoveel zakken in zo korte tijd in de container te werpen.”



Van de klantenservice van afvalbedrijf Suez kreeg Zeelenberg te horen dat er meer klanten waren die melding hebben gemaakt van te veel in rekening gebrachte stortingen. ,,Er waren er ook die zeven keer in een minuut een zak in de container zouden hebben gegooid.”