Een zomer zonder buitenlandse toeristen en toch is het overal druk: dagtoerist vervangt buslading Chinezen

Het is niet altijd gezellig in het Openluchtmuseum in Arnhem. Scheldwoorden zijn niet van de lucht als een gezin naar de uitgang beweegt. ,,Papa is boos omdat jullie zo lopen te zeiken”, bijt een moeder haar kinderen toe.



Een paar mensen kijkt verschrikt op. Iedereen kan het horen. Want anders dan in andere zomers spreekt vrijwel iedereen de Nederlandse taal. Op de parkeerplaats zijn enkel gele kentekenplaten te zien.