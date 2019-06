Eerder deze week al steekincident bij Rijkerswoerdse Plassen

Via Snapchat roepen de jongeren elkaar op ‘s avonds naar het water te komen om daar een conflict te beslechten, ook circuleren daar filmpjes van vechtende jongeren. Vrijdagavond greep de politie bijtijds in , door groepen jongeren weg te sturen en te surveilleren met politie te paard. Hoe het met de jongen gaat die neer zou zijn gestoken is niet bekend. Serhat (16) hoort bij de Arnhemse groep jongeren en weet te vertellen dat het allemaal begon door een blikje bier dat zijn vriend tegen het hoofd kreeg. ‘Er werd ‘beef’ naar ons geschreeuwd, wat ‘ruzie’ betekent in straattaal. Er ontstond een gevecht waarbij een jongen uit Driel werd gestoken.’ Vrijdagavond gebeurde er vrij weinig, omdat de jongeren uit Driel niet kwamen. ‘Zij wisten dat de politie er zou zijn’, zegt Serhat.

Andere tieners, die hun naam in de krant niet willen vertellen, menen dat de ruzie maandagavond begon. Twee twee vrouwen uit Driel zouden zijn uitgescholden voor hoer. Daarop zouden een jongen en een meisje in een gevecht zijn geraakt. ,,Er kwamen boksbeugels, ijzeren staven en messen tevoorschijn”, vertelt een groepje dat vrijdagavond bij de plas zit. De dagen erna roepen jongeren elkaar via Snapchat op naar de Rijkerswoerdse Plassen te komen.

Politie weet om welke jongeren het gaat

De politie zegt goed in beeld te hebben om welke jongeren het gaat en weet ook dat ze van plan zijn om later op een andere locatie af te spreken. ,,Wij weten om welke locaties het gaat, ook daar zullen we aanwezig zijn”, zegt politiewoordvoerder Ronald van der Leeden. De politie wil niet zeggen om welke locaties het gaat.



De politie kon vrijdagavond niet bevestigen of er donderdagavond een steekpartij is geweest. Wel is op alarmeringssite P2000 donderdagavond melding gedaan van een steekpartij, maar het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.