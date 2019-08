Eerst een busje, toen een zonnestudio: Arnhemse familie wéér dupe van brandstichting

Gamen om te zien hoe het er bij de Slag om Arnhem aan toe ging: Milan Knol neemt je mee

13:36 ARNHEM - Hoeveel impact heeft de Slag om Arnhem gehad? Of hoeveel impact heeft oorlog eigenlijk nog steeds? Hoe bereik je een generatie die zonder oorlog is opgegroeid? In Arnhem is er het weekend van 30 en 31 augustus The Game. Ook Milan Knol, YouTuber en influencer, gaat de game spelen om zo mee te maken hoe een oorlog aanvoelt. Ook daagt hij jongeren uit om na te denken over de Tweede Wereldoorlog.