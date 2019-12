Eerst nog de gladiolen graag, voordat ALS-patiënt Gerben uit Arnhem Fernando achterna gaat

Toen Gravendeel op een dag moeite had met het optillen van zijn voeten besloot hij naar de dokter te gaan. Zelf dacht de Arnhemmer aan een hernia met uitstralingsverschijnselen. Nadat hij was doorgestuurd naar het UMC in Utrecht werd daar begin 2015 de diagnose gesteld: Amyotrofische Laterale Sclerose, kortweg ALS. Dezelfde slopende ziekte die dankzij de aandacht voor de dit jaar overleden oud-profvoetballer Fernando Ricksen zoveel meer bekendheid kreeg in Nederland en daarbuiten.



Hoe is dat, om feitelijk je doodvonnis te horen te krijgen?

,,Ja, dat is het, hoe lullig het ook klinkt. Je krijgt te horen dat je ziek bent en dat je er aan dood zal gaan. Op dat moment is de schok natuurlijk heel groot. Het is niet zo dat ik me afvroeg waaraan ik het had verdiend. Ik had in het verleden een vriend die op zijn 33ste aan kanker is overleden. Het is een lot dat je treft, je hebt gewoon pech. En je moet er maar mee dealen. Heel veel andere mensen hebben ook pech. Nadat je het nieuws heb verwerkt, ga je denken wat je nog kunt doen met de tijd die je rest.”