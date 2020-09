Eerste Arnhemse coronapatiënte Angelique moest het zelf maar uitzoeken: ‘In die anderhalve meter geloof ik niet’

ARNHEM - Angelique van Dijk was begin maart de eerste coronapatiënt van Arnhem . Ze lijdt nog altijd onder de gevolgen, maar gelooft niet in de anderhalve meter.

De medewerker van de GGD aan de telefoon deed een beetje lacherig tegen haar. Ja, ze had corona, dat had de test ondubbelzinnig uitgewezen. Die nieuwe ziekte had ze vast en zeker opgepikt tijdens de wintersport in Italië. Ze moest maar op haar slaapkamer blijven tot het over was.

Arnhemse Angelique van Dijk (46) kan er een halfjaar later zelf nog steeds niet om lachen. Zo ging dat nog in maart: je werd aan je lot overgelaten. ,,Ik heb in die eerste weken, toen ik min of meer lag te stikken op bed, zelfs niet eens een dokter aan mijn bed gehad", vertelt ze.

,,Ze wisten niet wat ze met me aanmoesten. Ik mocht alleen in uiterste nood alarm slaan. Pas een maand later kwam de hele machinerie ineens op gang. Nu zit ik bij een fysiotherapeut, een longarts, een copd-specialist en een psycholoog. Ik heb de pech gehad dat ik de eerste was. Er was geen plan van aanpak."

Quote Voor ons bedrijf hadden we door de lockdown helemaal geen klanten meer. Ook economisch is de afgelopen periode zwaar geweest Angelique van Dijk