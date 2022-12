Eerste Arnhemse seksles op school door inclusieve club: ‘Is het stoer als een jongen met veel meisjes zoent?’

Steeds meer arbeidsmi­gran­ten leiden zwervend bestaan: ‘De kwetsbaren raken alles kwijt’

ARNHEM/NIJMEGEN - Het aantal arbeidsmigranten dat een zwervend bestaan leidt, is snel aan het groeien. Vooral in Arnhem is de groeiende groep daklozen uit Oost-Europa momenteel zichtbaar.

16 december