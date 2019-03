Eerste fans van Snollebollekes arriveren bij GelreDome: ‘Nog nooit zo'n mooie verjaardag gehad’

Voor Nikki Wilhart (25) is het helemaal een bijzondere dag: zij is vandaag jarig. ,,Snollebollekes is een echte feestmaker en wij houden ook van feestjes. Dit is het perfecte uitje voor mijn verjaardag, echt geweldig. Ik heb nog nooit zo'n mooie verjaardag gehad. Het kan nu al niet meer stuk", vertelt ze glunderend. Samen met haar vriendin Linde Klerkx, allebei uit de omgeving van Kaatsheuvel, gaat ze een mooie avond tegemoet. ,,Dit wordt het toppunt van de dag.”



De sfeer kwam rond 15.00 uur nog niet vanuit de feesttent, waar een programma met onder andere Partyfriex en Arjon Oostrom was beloofd. Die tent was om 15.30 uur nog helemaal leeg, maar de fans zorgen zelf wel voor wat sfeer. Zoals Simone Bekendam en Monique van Dijk, die in de stralende zon genieten van wat flesjes Flügel. ,,Gewoon lekker gek, samen met de meiden", voorspelt Monique (uit Wijhe) de aankomende avond.