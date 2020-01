Eerste Holocaustherdenking in Arnhem druk bezocht: ‘nooit weer zoiets als Auschwitz’

Mensen in Arnhem Siem Gitsels verloor zijn zoon en moest zijn bedrijf verkopen. ‘Dat gevoel gun je niemand’

18:34 Onlangs heeft Siem Gitsels (71) noodgedwongen zijn familiebedrijf moeten verkopen. ,,Mijn zoon, Simon jr., die het bedrijf van me had overgenomen is in februari 2019 omgekomen door een auto-ongeluk.”