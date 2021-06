Eerste Keti Koti-herdenking in Arnhem een feit: ‘Ik sta op de schouders van hen die me zijn voorgegaan’

Want hoewel de slavernij in 1863 wettelijk is afgeschaft, kiest Esseboom 1873 als jaar dat de slavernij écht uit de koloniën verdween. ,,In 1863 jaar konden de tot slaaf gemaakten kiezen of ze nog tien jaar gratis voor hun baas bleven werken, om de kosten te dekken. Of dat vrijheid verkozen. Pas na die tien jaar was iedereen echt vrij.”