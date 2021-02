Eerste lenteweekend: drukte in winkelstraten en bossen, maar geen reden tot ingrijpen

Ook op de Posbank wandelden veel mensen. Opvallend was dat de wegen daar tot gisteren nog dicht zaten. De gemeente haalde er gisteren de laatste ijs- en sneeuwresten van de wegen door het razend populaire natuurgebied weg en vandaag wandelden er al mensen in T-shirts. Omdat het de laatste tijd vaak te druk was met auto's, kiest de gemeente er ook dit weekend voor om verkeersregelaars in te zetten.



De parkeerplaatsen bij Park Mariendaal tussen Arnhem en Oosterbeek en bij het Montferland waren ook vol. Deze worden niet alleen gebruikt door wandelaars, maar zijn ook in trek als uitvalsbasis voor wielrenners en mountainbikers. In het Rhederlaag bij Lathum werden enkele zwemmers gespot.



In het Arnhemse stadspark Sonsbeek, waar vorige week nog volop werd geschaatst en gesleed, lagen mensen nu in het gras te zonnebaden. Vorige week stelde burgemeester Marcouch daar nog een alcoholverbod is na wangedrag van groepen jongeren, vandaag was dat tot dusver niet nodig.