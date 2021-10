Eerste Snollebollekes-fans gespot in Arnhemse binnenstad: ‘Wij Amsterdammers houden er ook van!’

Moeilijk is het niet Hans en Sonja vrijdag rond lunchtijd te spotten op de Korenmarkt. Het Amsterdamse stel valt op door een gele stropdas en knalrode jas, geïnspireerd op het outfit van Rob ‘Snollebollekes’ Kemps. Ze zijn helemaal klaar voor het concert, vanavond om 20.00 uur, in GelreDome.



,,Snollebollekes is typisch Brabants, maar wij ‘in het noorden’ houden er ook van. We zijn grote fans van Hollandse muziek. Je kunt toch wel horen waar we vandaan komen", vraagt Hans met een plat Amsterdams accent, genietend van een goed glas bier op het terras van Café Arnhem.



De twee maken er een gezellig weekendje Arnhem van en zijn zojuist ingecheckt bij een Bed and breakfast in de buurt.