Eethuys Airborne bij beste tien cafetaria’s: ‘Een grote, maar geweldige schok’

RENKUM - Het is de ‘bekroning op zijn werk’. Bij cafetariahouder Ronny Hosmus (54) uit Renkum rinkelt de telefoon de hele dag, door bellers die hem overladen met felicitaties. Zijn Eethuys Airborne, aan de rand van natuurgebied Renkumse heide, is op plek 10 geëindigd in de jaarlijkse Cafetaria Top 100 van vakblad Snackkoerier . ,,Het is een grote, maar geweldige schok. We hebben hier keihard voor gewerkt en dat wordt gewaardeerd. Helemaal fantastisch.’’

De jaarlijkse ranglijst, waar ruim 200 zaken zich voor inschreven, is bepaald door een jury op basis van ‘drie intensieve rondes’. Bedrijven worden daarbij onder meer getest op kwaliteit, gastvrijheid en hygiëne. Vorig jaar moest de cafetaria aan de Telefoonweg nog genoegen nemen met een zestigste plek. Met de nummer 10-positie scoort van de Gelderse zaken alleen Eeterij De Dennen in Doetinchem hoger, met plek 7.

Ooit was Eethuys Airborne nog slechts een frietkot. Wie trek had in een patatje oorlog of een broodje kroket maakte vanaf eind jaren '70 even een stop bij Eethuys Airborne. Tegenwoordig draait het volgens snackbarhouder Ronny Hosmus in zijn maandagavond bekroonde zaak - plek 10 in de Cafetaria Top 100 - 'om zoveel meer dan friet en frikandellen'.



Grote burgers, salades en vegetarische snacks. Luxe broodjes, schnitzels, lunches en ‘meer aandacht voor vers en huisgemaakt'. Zoveel is er veranderd, sinds Hosmus de cafetaria in 1998 overnam van de oprichter.

Eethuys Airborne is uitgegroeid tot ‘een friettent 2.0'. ,,Ik begon met bijna nul in een klein kot, stap voor stap breidde ik het uit. In het gedrag van de consument is veel veranderd. Vegetarische snacks zijn populairder, salades zijn meer in trek. Het aanbod is enorm uitgebreid. Ik heb er altijd voor gezorgd dat we met de tijd mee zijn gegaan.’’

Hij begon zo'n beetje als enige in de zaak, nu heeft hij 25 tot 30 man in dienst. Ook het aantal zitplekken is langzaamaan gegroeid. Waren die er in 1998 nog amper, sinds de verbouwing van het afgelopen jaar runt Hosmus een zaak met zo'n 100 stoelen binnen en 120 terrasstoelen. Een uitbreiding was nodig, zegt de trotse eigenaar. ,,Want we zaten vrijwel altijd vol. Het panorama-uitzicht over de natuur is iets dat mensen aanspreekt. Elk jaargetijde oogt het hier weer anders.’’

