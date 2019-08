Eeuwenoude kinderring en armband gevonden op bouwterrein in Schuytgraaf

Hij werkt in het voormalige Driel-Oost samen met een groep amateurarcheologen van de AWN, de Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie. ,,Bijzonder”, vindt Smole.



,,Want heel vaak mogen zij niet meehelpen omdat we bezig zijn in vervuilde grond, of omdat het risico bestaat dat er nog oorlogstuig in de bodem zit. Dit perceel was echter vrijgegeven.”



Tijdens het onderzoek, dat vandaag wordt afgerond, werden ook enkele mantelspelden gevonden. Hoe oud die zijn, is nog niet duidelijk. ,,Die moeten eerst nog goed worden schoongemaakt.”



Op het stuk grond waar de archeologen nu bezig zijn, wordt binnenkort de zogenoemde Bolderbuurt gebouwd - 175 woningen ‘met een Scandinavisch tintje’.