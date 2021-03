Eieren gooien in Schuytgraaf; Politie trekt aan de bel na overlast grote groepen jongeren

UPDATE | VIDEO Grote groep fans Vitesse steekt vuurwerk af bij stadion voor halve finale; kat-en-muis­spel met politie

2 maart ARNHEM - Zo’n 200 fans van Vitesse hebben zich verzameld bij stadion GelreDome in Arnhem. Daar begint om 21.00 de halve finale in het bekertoernooi tussen de Arnhemmers en VVV uit Venlo. Tussen de politie en de supporters, die knalvuurwerk, romeinse kaarsen en fakkels afsteken, is een kat-en-muisspel ontstaan.