Eigenaar Arnhemse Walburgiskerk schrapt plan voor 19 appartementen; wel wonen in de torens

Glazen brug

,,Voor de transformatie van de kerk zijn helemaal geen grote aanpassingen nodig. Er is nu al animo genoeg. Na de aankoop van de kerk, vorig jaar, heb ik meer dan honderd zakelijke voorstellen van marktpartijen, waaronder enkele grote, ontvangen. Er liggen de meest uiteenlopende plannen, van de aanleg van een kunstijsbaan tot het opzetten van een cultureel-historisch erfgoedcentrum. Zeer recent heeft zich ook nog een landelijke supermarktketen gemeld die in de kerk een filiaal wil beginnen,’’ schetst De Rijk.



De marktpartijen zullen in ieder geval een paar jaar moeten wachten, want tot en met 2021 is de Walburgiskerk als tijdelijke expositieruimte in gebruik door Museum Arnhem. Ook heeft het museum de beschikking over de voormalige sacristie.



In de twee torens (51 meter hoog) van de kerk komen in totaal vier appartementen van elk 90 tot 105 vierkante meter die in de loop van 2020/2021 worden verhuurd. De kerktorens worden inpandig met elkaar verbonden met een glazen brug. De etages worden bereikbaar met een nog te bouwen lift.