Eigenaar beschoten restaurant Arnhem: ‘Ze proberen mijn zaak kapot te maken’

Ünal is 22 jaar eigenaar van De Blauwe Hoek. In het verleden is er enkele malen kort achter elkaar een steen door de ruit van de zaak gegooid. De laatste jaren is het rustig. Volgens een buurtbewoner is het restaurant een 'rustige, goede zaak'.



De eigenaar zegt nooit problemen te hebben gehad en nooit te zijn bedreigd. ,,Ik heb geen flauw idee in welke hoek ik dit moet zoeken.’’



Een andere buurtbewoner zegt rond 0.35 negen knallen te hebben gehoord. Volgens hem kwam er een brommer of scooter aanrijden en klonk er even later een oorverdovend kabaal. Vanochtend kwam hij langs en zag hij het grote aantal kogelgaten in de ruit van zijn zaak. ,,Toen ik dat zag, schrok ik me kapot.’’



De politie doet dinsdag onderzoek in het restaurant.