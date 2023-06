Eigenaar Faik (36) van getroffen eetcafé in Arnhem ‘wordt bang’ van mogelijke explosieven voor zijn deur: ‘Hoop dat ze daders kunnen vinden’

Zoveel tickets heeft Free Your Mind al verkocht voor 2024 voordat de podia van dit jaar weg zijn

Free Your Mind 2024 heeft de eerste 5000 bezoekers al binnen. In tien minuten tijd gingen die zogeheten ‘Super Early Bird’-kaarten over de spreekwoordelijke toonbank. Maar er gaat wel wat veranderen, omdat het dit jaar op zaterdag te vol was.