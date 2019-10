Eigenaar GelreDome neemt advocaat Vitesse op de korrel

De advocaat van de club, Bart van Meer, schreef de notaris vorig najaar een brief over het eeuwige speelrecht in GelreDome voor Vitesse.



De club beroept zich daarop en gebruikt dat als argument om na het opzeggen van de huurovereenkomst per 1 oktober 2023 nieuwe, gunstiger huurvoorwaarden uit te onderhandelen voor het stadion.



Nedstede betwist dat eeuwige speelrecht, maar er is na tussenkomst van Van Meer namens Vitesse wel een passage over opgenomen in het koopcontract. Gevolg: ‘De beleggingswaarde en de verkoopbaarheid van GelreDome is negatief beïnvloed’, schrijft Nedstede.



‘Als gevolg hiervan lijden wij schade. Ter zake daarvan behouden wij ons alle rechten voor.’