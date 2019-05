Eigenaar Minerva gaat zelf aan de slag met monumentaal Rembrandt Theater

Minerva Enterainment belegt donderdagavond 13 juni een bijeenkomst in de voormalige bioscoop voor bewoners van de Spoorhoek in Arnhem. Dat is het begin van een proces dat moet leiden tot een nieuwe invulling van het gebouw. ,,We willen onderzoeken wat er leeft in de omgeving en welke ideeën er zijn”, zegt Balian. De buurt wordt uitgenodigd in een brief die dinsdagochtend is verspreid.



Filmjournalist René Mioch zal de avond in goede banen leiden. ,,Dat leek me een mooie brug tussen het verleden van het Rembrandt Theater en de toekomst”, legt Balian uit. Een nieuwe bestemming als woongebouw lijkt het meest kansrijk, ondanks het gebrek aan daglicht in het oude theater. ,,Aan wonen is behoefte, en wij moeten een maatschappelijke behoefte vervullen.”



Verder wil de eigenaar niet ingaan op de mogelijkheden van het gemeentelijke monument, dat nu alleen wordt gebruikt als oefenlocatie voor de Arnhemse brandweer. ,,We willen eerst ideeën ophalen in de buurt. We willen dit proces zorgvuldig doen.” Wanneer er concrete plannen moeten liggen? ,,Het liefst zo snel mogelijk. Maar daarvoor zijn we ook afhankelijk van derden. In elk geval is ons uitgangspunt: niet slopen.”