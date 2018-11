Eigenaar restaurant in Arnhem zet foto’s van insluiper tóch online, ondanks advies politie

Hij heeft tot maandagavond gewacht, maar kort na zeven uur heeft hij de beelden op zijn Facebookaccount geplaatst. ,,Deze man moet worden gepakt. Ik heb geen zin zelf op te draaien voor de schade”, aldus Van der Lugt.



De man nam de kluis weg met daarin voor 10.000 euro aan cadeaubonnen en 700 euro aan cash. ,,Het is niet te doen bij alle 21 vestigingen cadeaubonnen te gaan controleren. Wie weet levert iemand een gestolen cadeaubon in die hij weer cadeau heeft gekregen. Dat levert teveel gedoe op in de restaurants.”



Moderne kluis

Van der Lugt opende ruim twee weken geleden ’t Zusje aan het Willemsplein in Arnhem, een groot tapasrestaurant met 130 zitplaatsen. Een week later ging een man er op klaarlichte dag vandoor met de kluis. Dat was een tijdelijke oplossing. Van der Lugt had een moderne kluis besteld, maar die was nog niet geleverd.



In zijn Facebook-bericht vraagt Van der Lugt of het ‘boefje’ zichzelf wil aangeven. Dan gaat hij erover nadenken om de foto weer te verwijderen.