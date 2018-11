Eigenaar restaurant in Arnhem zet foto van insluiper online, verdachte binnen paar uur herkend

updateARNHEM - De haarscherpe beelden van de man die de kluis van restaurant ‘t Zusje aan het Willemsplein in Arnhem ruim een week geleden wegnam, waren maar éven te zien op Facebook. Eigenaar Robbie van der Lugt hoopte dat de camerabeelden zouden leiden tot de ontmaskering van de insluiper die op klaarlichte dag zijn slag sloeg. Wat bleek: nog geen drie uur later is hij herkend.

Hij dreigde zaterdag al de beelden op maandagochtend op zijn Facebook-account te zetten. De politie verzocht hem dat niet te doen. Na publicatie van het dreigement in De Gelderlander namen agenten contact met Van der Lugt op. Hij zou het onderzoek belemmeren. Maar volgens Van der Lugt zou het publiceren van de beelden het onderzoek alleen maar ten goede komen.

Maandagavond

Hij heeft tot maandagavond gewacht, maar kort na zeven uur heeft hij de beelden op zijn Facebookaccount geplaatst. Het bericht werd binnen een mum van tijd massaal gedeeld. Meer dan 700 keer. ,,Deze man moet worden gepakt. Ik heb geen zin zelf op te draaien voor de schade”, aldus Van der Lugt.



De man nam de kluis weg met daarin voor 10.000 euro aan cadeaubonnen en 700 euro aan cash. ,,Het is niet te doen bij alle 21 vestigingen cadeaubonnen te gaan controleren. Wie weet levert iemand een gestolen cadeaubon in die hij weer cadeau heeft gekregen. Dat levert teveel gedoe op in de restaurants.”

Moderne kluis

Van der Lugt opende ruim twee weken geleden ’t Zusje aan het Willemsplein in Arnhem, een groot tapasrestaurant met 130 zitplaatsen. Een week later ging een man er op klaarlichte dag vandoor met de kluis. Dat was een tijdelijke oplossing. Van der Lugt had een moderne kluis besteld, maar die was nog niet geleverd.

In zijn Facebook-bericht vroeg Van der Lugt of het ‘boefje’ zichzelf wil aangeven: ,,Er stond duidelijk in dat je foto op social media gezet zou worden. Dus als je jezelf herkent en nog in het bezit bent van onze kluis en de inhoud, dan wil ik je vriendelijk noch duidelijk verzoeken de inhoud terug te brengen naar de plek waar je het hebt geleend, of geef jezelf gewoon aan bij de politie. Dan zal ik erover nadenken om je foto te verwijderen!’’