Eigenaar restaurant in Arnhem zet foto van insluiper tóch online, ondanks advies politie

‘Dum­pert-verdachte’ bedreigen personeel McDonald’s nog vast

17:29 ARNHEM - De 32-jarige man uit Arnhem die gisteravond werd aangehouden in de McDonald’s bij stadion GelreDome in Arnhem-Zuid zat maandagmiddag nog vast. De politie verdenkt hem van bedreiging van het personeel en verzet bij zijn aanhouding. De Arnhemmer kan een proces-verbaal tegemoet zien, het is niet duidelijk of er aangifte is gedaan.