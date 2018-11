Eigenaar restaurant ’t Zusje in Arnhem dreigt haarscherpe foto insluiper op Facebook te zetten

,,Ik wacht niet langer. Die man moet worden gepakt. Ik heb er geen zin in zelf op te draaien voor 10.000 euro. De camerabeelden zijn haarscherp. Het lijkt erop dat de insluiper recht in de camera kijkt”, zegt Van der Lugt.

Cadeaubonnen

Hij opende samen met zijn vrouw twee weken geleden de 21e vestiging van ’t Zusje aan het Willemsplein in Arnhem, een groot tapasrestaurant met 130 zitplaatsen. Van der Lugt: ,,Een geweldige locatie. Er komt veel verkeer voorbij en om de hoek ligt het Centraal Station. Bovendien is er veel parkeergelegenheid in de directe omgeving.”



De zaken gaan goed. Binnen twee weken weet Arnhem de zaak al te vinden. ,,Maar dat we nu al met een insluiping te maken hebben gehad, hadden wij natuurlijk nooit verwacht.”



Vorige week vrijdag troffen de werknemers de voorbereidingen voor het opengaan van het restaurant. Op de camerabeelden blijkt later dat de insluiper half drie ’s middags aan een deur heeft zitten morrelen. Een uur later liep hij met de kluis naar buiten. Daarin cadeaubonnen met een waarde van 10.000 euro en 700 euro aan cash.