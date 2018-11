Eigenaar restaurant ’t Zusje mag de foto's vermeende insluiper op internet zetten

Internet

Schandpaal

Als de man op de foto niet de verdacht blijkt te zijn kan Van der Lugt voor smaad en laster worden aangeklaagd. Ook kan het feit dat de verdachte via Facebook publiekelijk aan de schandpaal is genageld bij een eventuele veroordeling tot strafvermindering leiden, stelt Sackers. ,,Stel hij krijgt twee jaar dan zouden daar vier weken van af kunnen worden getrokken. Of een eventuele geldboete wordt verminderd.”



Het is ook denkbaar dat de verdachte de eigenaar aanklaagt voor smaad als hij inderdaad degene is die op het foto prijkt die door de camera is gemaakt. ,,In theorie is dat mogelijk, maar de kans op succes is nihil. Bovendien vraag ik me af of de verdachte daartoe overgaat. Hij heeft wel iets anders aan zijn hoofd.”