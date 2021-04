Eigenaar stationskiosk jaagt met schroevendraaier gewapende overvaller zaak uit en overmeestert hem

Hacker (23) verspreid­de miljarden wachtwoor­den via criminele site: OM eist 2 jaar cel en fikse boete

14 april ARNHEM/GIESBEEK - Tegen een 23-jarige hacker uit Giesbeek is woensdag in de rechtbank in Utrecht 2 jaar celstraf geëist. Ook zou de verdachte een boete van 109.000 euro moeten betalen. De hacker heeft via een criminele website tegen betaling miljarden wachtwoorden verspreid, stelt het OM.