Eigenaars van De Blauwe Hoek in Arnhem waarderen de komst van vaste gasten

Bewoners Bronbeek beleven met studenten ArtEZ een totaal nieuw avontuur

18:13 ARNHEM - Di-Sana Di-Sini: daar en hier. Studenten van ArtEZ voeren een voorstelling op met en over bewoners van militair tehuis Bronbeek. Militair tehuis Bronbeek in Arnhem staat drie dagen in het teken van de voorstelling Di-Sana Di-Sini. Negen tweedejaars studenten van de opleiding Docent Theater aan de hogeschool ArtEZ voeren elke middag en avond samen met vijf in Bronbeek wonende oud-militairen een drie kwartier durende voorstelling op.