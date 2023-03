Eigenaren Bar Florian openen nieuwe brasserie in Arnhem: 'Avondje uit eten moet kloppen'

indebuurt.nlFoodies opgelet! Arnhem heeft er er een nieuwe hotspot bij: Brasserie Ludic. De horecazaak is van de eigenaren van Bar Florian aan het Jansplein, maar heeft nét even een ander sfeertje. Je leest er hier meer over.

Milan Scholten (41) vertelt namens zichzelf en compagnon David van Tuil (39) wat Arnhemmers mogen verwachten als ze bij Ludic gaan eten. ”Onze kaart is Frans georiënteerd met een uitstapje naar de Mediterraanse keuken. Zo serveren we onder meer steak tartaar en boeuf bourguignon, maar we halen soms ook gerechten van de kaart en voegen nieuwe toe. Mijn persoonlijke favoriet is de kalfswang. Daar ben ik echt fan van.”

‘Fijn uit eten’

”We doen ons best om de smaken en gerechten op de kaart goed op elkaar aan te sluiten”, vervolgt Milan. En met een reden. ”Een middag of avondje uit eten moet fijn zijn. Het geheel, inclusief de service, smaken en het interieur, moet kloppen. We gaan er bij nieuwe gasten dan ook nooit van uit dat ze elke week uit eten gaan. Want misschien doen ze dat maar één keer in de drie maanden of bijna nooit. Iedereen moet zich welkom voelen, zowel nieuwe gasten als terugkerende.”

Volledig scherm Het interieur van Brasserie Ludic © indebuurt Arnhem

(Vaste) gasten leren kennen

Hoe zorgt het team van Brasserie Ludic ervoor dat mensen zich welkom voelen? Milan heeft een antwoord paraat. ”We streven ernaar om terugkerende gasten te leren kennen zodat we weten wat ze willen. Dat doen we door als eigenaren geregeld bij de brasserie over de vloer te komen en met vaste personeelsleden te werken. Op een gegeven moment weten we dat die ene mevrouw altijd een kopje koffie bestelt en dat dat stel uit Velp elke tweede vrijdag van de maand terugkomt.” Het eerste contact met gasten is volgens de horecaondernemer ook belangrijk. ”Het welkomstmoment aan tafel moet precies goed zijn. Niet te snel of opdringerig, maar het moet ook niet te lang duren voor iemand met de kaart komt.”

Volledig scherm Milan en David op het terras bij Ludic © indebuurt Arnhem

Gerechten met liefde overbrengen

Milan hoopt dat Ludic opvalt bij de Arnhemmers die ‘de hotspots van de stad weten te vinden’. ”Dat ouders met een bakfiets hier aan het einde van de middag heenrijden om even lekker een hapje te eten met de kinderen. Of dat een grote groep gezellig aanschuift aan de grote tafel middenin de zaak. Als het sfeertje hier warm, intiem en knus voelt en we onze gerechten met liefde kunnen overbrengen, is het voor mij geslaagd.”

