Eind aan onrust voor patiënten van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem die geopereerd moeten worden

Gerrie Elfrink gaat naar Den Haag, maar weg uit Arnhem? ‘Dat kan ik de mensen op het stadhuis niet aan doen!’

9:42 ARNHEM - Volgens oud SP-wethouder Gerrie Elfrink mag Arnhem blij zijn dat hij voor vier dagen in de week een baan bij de SP in Den Haag heeft gekregen. ,,Ik blijf voor de gemeenteraad behouden. Elke politieke avond ben ik in Arnhem. En de gemeente hoeft mij straks nog minder wachtgeld te betalen.”