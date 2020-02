Eind van chaos met taxi-cowboys bij GelreDome lijkt in zicht

Man (83) uit Renkum trapt in babbeltruc: ‘Opeens was ik 1480 euro kwijt’

9:36 RENKUM - De politie in Renkum waarschuwt inwoners voor de gewiekste manier waarop criminelen via babbeltrucs aan geld proberen te komen. Een van de vijf gedupeerden was een 83-jarige Renkumer. Hij vertelt zijn verhaal anoniem. ,,Want de schrik zit er goed in.”