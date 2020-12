Einde aan iconisch Arnhems café: The Move stopt ermee

Arnhem kapt 800 bomen in Klarenbeek. Dunnen roept protesten op onder liefheb­bers van park

28 november ARNHEM - De gemeente Arnhem wil zo'n 800 bomen kappen in Park Klarenbeek. Om droogtebestendige soorten de ruimte te geven in het bos in deze tijd van klimaatverandering. Het dunnen is echter een doodzonde in ogen van bezorgde Arnhemmers die zich juist zorgen maken over het klimaat.