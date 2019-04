Einde lijkt nabij voor bijna 100-jarige woningverhuurder WBvA in Arnhem

Buurtver­voer via Automaatje wint in rap tempo terrein in Arnhem

7:42 ARNHEM - Cora Smit uit Arnhem heeft maaandag de 500e rit gemaakt met Automaatje. September vorig jaar begon het initiatief om Arnhemmers die niet mobiel te zijn te helpen aan vervoer door een vrijwillige chauffeur uit de buurt. ,,We zijn gestart in Arnhem-Zuid en nu breidt het zich als een olievlek uit over de stad”, zegt coördinator Marjon van Baars.