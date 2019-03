Eindje omreizen voor en gesigneerd boek van Siebelink en Isik

Tjokvol

In een mum van tijd staat de coupé tjokvol met lezers, hun boek in de aanslag. Boekverkopers geven deze tijdens de Boekenweek cadeau bij het besteden van minimaal 12,50 aan boeken. Geduldig staan ze te wachten op hun beurt. Roos Bles uit Breda wachtte wellicht iets te geduldig. Ze was al op haar bestemming Zutphen aangekomen, maar had nog niet beide boeken laten signeren. ,,Ik wilde dat toch, dus ben ik maar iets verder gereisd’’, zegt ze. Murat Isik neemt daarom uitgebreid de tijd voor het signeren. ,,Dat heeft u nu helemaal verdiend”, reageert hij. Bles bezoekt haar zus in Zutphen. ,,Het is een verrassing, dus het maakt niet uit dat ik wat later kom.”

Regie

Isik geniet van de gesprekken met de lezers. ,,Ik hoor verhalen van hen over de emancipatiestrijd”, zegt hij. ,,Die is universeel en herkenbaar.” In het essay Mijn moeders strijd beschrijft hij hoe zijn moeder zich verzet tegen haar achtergestelde positie als vrouw en probeert de regie over haar leven in eigen hand te nemen.



Siebelink ziet het als een missie om mensen aan het lezen te krijgen. ,,Die ontlezing moeten we tegengaan”, stelt de auteur, die het een eer vindt om het Boekenweekgeschenk te schrijven. ,,Ik ben direct dezelfde dag begonnen met het schrijven ervan.”



Het verhaal in zijn boek ‘Jas van Belofte’ draait om een man, die naar het ziekenhuis wordt gebracht en ervan overtuigd is dat hij het leven verlaat. Hij overziet wat hij achterlaat en vraagt zich af of dit genoeg is.



Peggy van Laar uit Tilburg is positief over de schrijfstijl en het onderwerp van Jas van Belofte. Ze laat het boek signeren voor een vriend, die in het ziekenhuis ligt. Haar zoontje Sami (3) krijgt het lezen al met de paplepel ingegoten. Boer Boris is zijn favoriete boek. De reden? ,,Ik vind zijn pet mooi!”