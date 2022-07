Eis van 6 jaar cel voor ‘slokken melk’ en nog tientallen diefstallen

Druk op opvang dakloze jongeren ‘onhoudbaar’ in Arnhem: extra plekken in Malburgen

ARNHEM - De druk op de opvang van dakloze jongeren in Arnhem is onhoudbaar. Voortdurende overbezetting leidt tot onrust en onveilige situaties bij twee opvanglocaties in de stad van jeugdzorgorganisatie Pactum.

13 juli