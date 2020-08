Elden trilt: kermis zet volume zachter

De trilling van een lage bastoon zorgt voor irritatie in de Arnhemse wijk Elden. Meerdere bewoners hebben bij de gemeente geklaagd over de overlast, afkomstig van de Mega Zomerkermis naast stadion GelreDome. De organisatie van de kermis belooft de volumeknop terug te draaien.

,,Alsof ik vooraan sta bij een popconcert waar het geluid niet goed is afgesteld", zo omschrijft een inwoonster de bastoon die al dagen op haar zenuwen werkt. De vrouw - die niet met haar volledige naam in de krant wil - woont in Elden, vlakbij stadion GelreDome, waar het tot en met 23 augustus kermis is.

Quote Je moet er toch niet aan denken dat dit nog drie weken zo doorgaat.

,,Je voelt en hoort de bastoon op de hele benedenverdieping", vertelt de Eldense. ,,Boven heb ik vreemd genoeg nergens last van. Maar in de tuin is het niet te doen. Ik word doodmoe van dat gedreun. Als ik op de bank zit, zet ik de televisie extra hard om het te overstemmen. Je moet er toch niet aan denken dat dit nog drie weken zo doorgaat."

Vijf klachten

Navraag bij de gemeente leert dat meer Arnhemmers last hebben van de muziek van de kermis. Tot nog toe zijn er vijf meldingen binnengekomen. ,,Vreemd", reageert GelreDome-directeur Hèrald van de Bunt. ,,Daar hebben wij nog niets van meegekregen.”



Volgens Van de Bunt, die in nauw contact staat met de kermisexploitanten, zijn er extra voorzorgsmaatregelen genomen om geluidshinder te beperken. ,,Muziek met dreunende bas wordt zo min mogelijk afgespeeld. We hebben bovendien een centrale geluidsregelaar, zodat niet elke kraam of attractie zelf het volume kan beheren.”



Van de Bunt zegt het geluid direct zachter te draaien. Tot grote tevredenheid in Elden: ,,Ik wil binnenkort mijn verjaardag thuis vieren. Dat kan nu hopelijk zonder dat we uit onze stoel worden getrild."