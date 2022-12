Elektrisch vertrekt: dieselbus keert terug tussen Apeldoorn en Arnhem

Slecht nieuws uit de Steen­straat: doorstart van Café Metropole lukt niet, inboedel wordt geveild

ARNHEM - De doorstart van het failliete Grand Café Metropole in de Steenstraat in Arnhem is van de baan. De zes geïnteresseerde ondernemers die een bod wilden uitbrengen op de horecagelegenheid hebben geen overeenstemming kunnen bereiken met de brouwerij.

