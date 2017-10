Elfrink overleeft motie van wantrouwen tijdens vergadering over bestuurscultuur Arnhem

Update College Arnhem heeft spijt van verkeerd gevallen brief over verziekte cultuur

30 oktober ARNHEM - Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders heeft spijt van de brief die vorige week werd verstuurd in reactie op het rapport over de rotte bestuurscultuur in de Gelderse hoofdstad. Die brief viel compleet verkeerd bij de oppositie in de raad, maar werd volgens B en W verkeerd begrepen.