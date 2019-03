Ellen uit Arnhem weigert verplichte stadsverwarming, toch moet ze er 4.400 euro voor betalen

Met driedubbel glas, dikke muren en duurzame ventilatie zal er nauwelijks warmte ontsnappen uit de nieuwbouwwoningen in ecowijk De Kiem in de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Verwarming is daarom niet of nauwelijks aan de orde. Toch worden de huizen aangesloten op het warmtenet dat duizenden huizen in de regio verwarmt met water afkomstig van de vuilverbrandingsinstallatie bij Duiven.