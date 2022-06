Elton John kreeg in GelreDome na elk lied een staande ovatie: een audiovisuele beleving, maar keurig binnen de lijntjes

VIDEO Het allerlaat­ste concert van Elton John in Nederland van start, bezoekers gefrus­treerd over lange rijen

ARNHEM - Een uitverkocht GelreDome maakte zich donderdagavond op voor het allerlaatste concert van Elton John in Nederland. Terwijl de legende opent met ‘Bennie en the Jets’, uitte op Twitter veel mensen hun ongenoegen over de lange wachtrijen. ‘Sta al een uur te wachten en het concert is al begonnen!’

9 juni