Emiel wandelt 600 kilometer van Normandië naar de John Frostbrug in Arnhem: ‘Jongeren nemen vrijheid maar voor lief’

,,The spirits are high!”, klinkt het optimistisch als Emiel Garstenveld uit Eibergen aan de telefoon vertelt hoe het met hem gaat. Al honderden kilometers heeft de 31-jarige militair door weer en wind afgelegd, sinds hij op maandag 1 april te voet vertrok vanaf de Pegasusbrug nabij Ouistreham: een belangrijk doel in aanloop van de landingen in Normandië in juni 1944. Hij eindigt zijn wandeltocht van ruim zeshonderd kilometer op Dodenherdenking bij de minstens even iconische brug uit de Tweede Wereldoorlog: de John Frostbrug in Arnhem.